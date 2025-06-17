Трамп: «Если бы я был президентом, этой войны не было бы!»

Во время саммита G7 в Канаде Дональд Трамп заявил, что исключение России из G8 было ошибкой. По его словам, если бы Россия осталась в «восьмерке» и если бы он оставался президентом США, войны сейчас не было бы. Также Трамп упомянул, что не против участия Китая в G7: «С ними нужно уметь говорить. Путин говорит только со мной». #Трамп #G7 #G8 #Россия #США #Канада #Путин #Обама #Трюдо #Китай #политика #новости #саммит