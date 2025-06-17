Представитель Ирана в ООН опроверг заявления Израиля об «экзистенциальной угрозе»

Иран не начинал войну и реализовал право на самооборону в ответ на агрессию Израиля. Об этом Иранский заявил посол страны при ООН Амир Саид Иравани, выступая в Совбезе. Он подчеркнул, что миф об «экзистенциальной угрозе» используется для оправдания израильских преступлений и призвал международное сообщество не помогать агрессии, чтобы не нести правовые последствия. #Иран #Израиль #ООН #Совбез #Самооборона #БлижнийВосток #ЭкзистенциальнаяУгроза #МеждународноеПраво #ИзраильскаяАгрессия