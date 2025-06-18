ПОЛИТИКА
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Иран сбил израильский беспилотник-разведчик Hermes 900
Иранское телевидение показало кадры сбитого израильского беспилотника в провинции Исфахан. По информации репортера, аппарат был уничтожен в среду утром системой ПВО Ирана. Указано, что это был Hermes 900 — израильский разведывательно-ударный БПЛА. Это первая подтвержденная потеря воздушной техники Израиля на территории Ирана с начала обострения конфликта. #иран #израиль #беспилотник
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18 июня 2025 г.
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