Иран сбил израильский беспилотник-разведчик Hermes 900

Иранское телевидение показало кадры сбитого израильского беспилотника в провинции Исфахан. По информации репортера, аппарат был уничтожен в среду утром системой ПВО Ирана. Указано, что это был Hermes 900 — израильский разведывательно-ударный БПЛА. Это первая подтвержденная потеря воздушной техники Израиля на территории Ирана с начала обострения конфликта. #иран #израиль #беспилотник