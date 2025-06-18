ПОЛИТИКА
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Президент Эрдоган поддержал право Ирана на самооборону от Израиля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Ирана есть «естественное, законное и легитимное право» защищаться от нападений еврейского государства. Он назвал Израиль «развращенным, обнаглевшим и безответственным» государством с ядерным оружием, совершающим геноцид и действующим безнаказанно на фоне продолжающихся переговоров по ядерной программе. По словам Эрдогана, удары Израиля по Ирану и убийства на его территории являются актами государственного терроризма. #эрдоган #иран #израиль
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18 июня 2025 г.
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