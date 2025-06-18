ПОЛИТИКА
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Израиль опубликовал видео атак по ракетным установкам в Иране
Армия Израиля опубликовала видео, на котором, как утверждается, запечатлены удары по иранским ракетным установкам в Тегеране. Израиль начал крупнейшую воздушную кампанию против Ирана 13 июня, заявив, что Тегеран находится на грани создания ядерного оружия. Иран отрицает эти обвинения, утверждая, что развивает ядерную программу исключительно в мирных целях в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). #израиль #иран #атака #ракета
ьтми / Others
18 июня 2025 г.
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