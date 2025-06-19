В Газе от израильских атак погибли 140 человек за сутки

За 24 часа Израиль убил 140 человек, сообщили органы здравоохранения Газы. Сотни палестинцев попали в больницы с ранениями, многие из них дети. Израильская армия заявила, что все атаки, совершенные за последние сутки по эксклаву, были направлены на уменьшение военного потенциала ХАМАС, израильские военные якобы приняли все необходимые меры предосторожности для уменьшения жертв среди гражданского населения. #Газа #Израиль #Палестина #жертвы #атака #гражданскоенаселение #погибшие