Израильская армия атаковала ядерный реактор в Иране

Израиль нанес прямые удары по иранским ядерным объектам в Натанзе и Араке ночью. Израильские военные заявили, что нацелились на конструкцию герметизации активной зоны реактора в Араке, которая была определена как ключевой компонент в производстве плутония, в то время как иранские официальные лица сообщили государственному телевидению, что эвакуация была проведена до нанесения ударов, и никаких сообщений о радиационных рисках, жертвах или ущербе не поступало. #Иран #Арак #АЭС #реактор #атака #удар #Израиль