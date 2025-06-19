ПОЛИТИКА
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Израильская армия атаковала ядерный реактор в Иране
Израиль нанес прямые удары по иранским ядерным объектам в Натанзе и Араке ночью. Израильские военные заявили, что нацелились на конструкцию герметизации активной зоны реактора в Араке, которая была определена как ключевой компонент в производстве плутония, в то время как иранские официальные лица сообщили государственному телевидению, что эвакуация была проведена до нанесения ударов, и никаких сообщений о радиационных рисках, жертвах или ущербе не поступало. #Иран #Арак #АЭС #реактор #атака #удар #Израиль
втым ты / Others
19 июня 2025 г.
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