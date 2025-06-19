Израиль ошибочно атаковал АЭС с российскими специалистами

Израильские войска атаковали АЭС «Бушер», где работают российские специалисты. Позже израильский официальный военный представитель заявил, что «это была ошибка». Вчера президент России Владимир Путин заявил, что на иранской АЭС «Бушер» находится около 600 россиян и Израиль пообещал обеспечить их безопасность. #Иран #Бушер #АЭС #Путин #атака #удар #Израиль