Нетаньяху поблагодарил Трампа за удары по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил вооруженные силы и президента США Дональда Трампа за удары по иранским ядерным объектам. Как утверждает Нетаньяху, ядерная программа Ирана якобы угрожала самому существованию Израиля, а также ставила под угрозу мир во всем мире. #США #Иран #Трамп #ракеты #атака #удар #ядерныеобъекты #мир #угроза