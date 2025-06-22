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Нетаньяху поблагодарил Трампа за удары по Ирану
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил вооруженные силы и президента США Дональда Трампа за удары по иранским ядерным объектам. Как утверждает Нетаньяху, ядерная программа Ирана якобы угрожала самому существованию Израиля, а также ставила под угрозу мир во всем мире. #США #Иран #Трамп #ракеты #атака #удар #ядерныеобъекты #мир #угроза
Нетаньяху поблагодарил Трампа за удары по Ирану / Others
22 июня 2025 г.
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