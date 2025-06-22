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Трамп: США нанесут новые удары по Ирану, если не будет мира
Будущее Ирана будет либо мирным, либо трагическим, заявил президент США Дональд Трамп после того, как ранее объявил, что американские войска нанесли удары по трем иранским ядерным объектам. По словам американского лидера, у американских военных есть еще много других целей, по которым они могут нанести удары. #США #Иран #Трамп #ракеты #атака #удар #ядерныеобъекты #мир #угроза
Трамп: США нанесут новые удары по Ирану, если не будет мира / Others
22 июня 2025 г.
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