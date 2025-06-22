Иран: удары США не вызвали радиоактивного загрязнения

Удары США по ядерным объектам в Исфахане, Фордо и Натанзе не привели выбросу радиоактивных веществ, заявил глава Национального центра ядерной безопасности Ирана Мохаммад Реза Кардан в эфире местного телеканала. Ранее израильские авиаудары по ядерным объектам в Иране также не привели к выбросу радиоактивных материалов в окружающую среду вокруг объектов, сообщило Международное агентство по атомной энергии. #США #Иран #ракеты #атака #удар #ядерныеобъекты #мир #загрязнение