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Иран: удары США не вызвали радиоактивного загрязнения
Удары США по ядерным объектам в Исфахане, Фордо и Натанзе не привели выбросу радиоактивных веществ, заявил глава Национального центра ядерной безопасности Ирана Мохаммад Реза Кардан в эфире местного телеканала. Ранее израильские авиаудары по ядерным объектам в Иране также не привели к выбросу радиоактивных материалов в окружающую среду вокруг объектов, сообщило Международное агентство по атомной энергии. #США #Иран #ракеты #атака #удар #ядерныеобъекты #мир #загрязнение
Иран: удары США не вызвали радиоактивного загрязнения / Others
22 июня 2025 г.
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