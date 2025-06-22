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Масштабные разрушения после иранского ракетного удара по Израилю
Иран выпустил более 40 ракет по Израилю в ответ на недавние удары США по иранским ядерным объектам. В Тель-Авиве и Хайфе повреждены жилые кварталы, есть пострадавшие. Власти пока не уточняют их число. Удары привели к масштабным разрушениям, по некоторым районам Тель-Авива нанесён серьёзный ущерб. #Израиль #Иран #ракеты #атака #удар #разрушения #ТельАвив #Хайфа
Масштабные разрушения после иранского ракетного удара по Израилю / Others
22 июня 2025 г.
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