Израиль ограничивает работу иностранной прессы после иранских ракетных ударов

Съемочная группа TRT Haber столкнулась с препятствиями со стороны израильтян во время репортажа о последствиях иранских ударов по Тель-Авиву. По данным издания Haaretz, полиция Тель-Авива отделила иностранных журналистов от местных и особенно тщательно допрашивала тех, кто связан с Al Jazeera. #Израиль #Иран #ракеты #атака #удар #журналисты #ТельАвив #препятсвие #TRT #пресса