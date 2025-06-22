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Израиль ограничивает работу иностранной прессы после иранских ракетных ударов
Съемочная группа TRT Haber столкнулась с препятствиями со стороны израильтян во время репортажа о последствиях иранских ударов по Тель-Авиву. По данным издания Haaretz, полиция Тель-Авива отделила иностранных журналистов от местных и особенно тщательно допрашивала тех, кто связан с Al Jazeera. #Израиль #Иран #ракеты #атака #удар #журналисты #ТельАвив #препятсвие #TRT #пресса
Израиль ограничивает работу иностранной прессы после иранских ракетных ударов / Others
22 июня 2025 г.
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