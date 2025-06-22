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Иран ставит под сомнение глобальный ядерный договор после удара США
Глава МИД Ирана призвал Совет Безопасности ООН к действию, заявив, что его страна подверглась нападению со стороны ядерной державы, несмотря на приверженность мирному использованию атомной энергии. Он обвинил США в срыве дипломатических переговоров и в поощрении атак Израиля на ядерные объекты Ирана. #США #Иран #ракеты #атака #удар #ООН #СовбезООН
Иран ставит под сомнение глобальный ядерный договор после удара США / Others
22 июня 2025 г.
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