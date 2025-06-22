Иран ставит под сомнение глобальный ядерный договор после удара США

Глава МИД Ирана призвал Совет Безопасности ООН к действию, заявив, что его страна подверглась нападению со стороны ядерной державы, несмотря на приверженность мирному использованию атомной энергии. Он обвинил США в срыве дипломатических переговоров и в поощрении атак Израиля на ядерные объекты Ирана. #США #Иран #ракеты #атака #удар #ООН #СовбезООН