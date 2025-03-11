ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина согласилась на перемирие
Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня, которое может быть продлено при выполнении Россией условий соглашения
Украина согласилась на перемирие
Переговоры делегаций США и Украины / Reuters
11 марта 2025 г.

Делегации Украины и США завершили переговоры в Джидде, сообщает Financial Times. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев готов принять американское предложение о 30-дневном режиме прекращения огня. По его словам, перемирие может быть продлено, если Россия согласится на его условия и будет выполнять соглашение.

«США сообщат России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира», — написал Ермак.

Кроме того, США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют поддержку Украины в сфере безопасности.

В ходе переговоров стороны обсудили обмен военнопленными между Киевом и Москвой, а также возвращение принудительно вывезенных украинских детей.

Еще одной темой стало сотрудничество в области редкоземельных металлов. Ермак сообщил, что президенты Украины и США договорились заключить соответствующее соглашение как можно скорее.

Вашингтон обязался обсудить эти вопросы с российской стороной. Переговоры не планируется продолжать во второй день, передает Financial Times.

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