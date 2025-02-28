ПОЛИТИКА
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Израильтяне ворвались в мечеть Аль-Акса
Незаконные поселенцы снова нарушили статус-кво и вошли на территорию главной палестинской мечети
Израильтяне ворвались в мечеть Аль-Акса
мечеть Аль-Акса / Reuters
28 февраля 2025 г.

Группы израильских поселенцев вновь нарушили статус-кво священного мусульманского места в оккупированном Восточном Иерусалиме и вошли на территорию Аль-Аксы. Группа сторонников ультраправого министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира прошла через мечеть под охраной полиции.

Согласно негласному соглашению, иудейские молитвы и выполнение талмудических ритуалов на территории мечети запрещены. Однако израильские власти, включая ультраправых министров в правительстве Биньямина Нетаньяху, все чаще заявляют о намерении установить контроль над комплексом и построить там синагогу.

Скандал с проходом поселенцев в мечеть произошел на фоне сообщений, что Израиль планирует не допускать палестинцев, освобожденных в рамках соглашения о перемирии в Газе и обмене пленными, к входу в мечеть Аль-Акса в течение месяца поста Рамадан. 

Израильские СМИ сообщили, что полиция ежедневно будет направлять 3,000 сотрудников на контрольно-пропускные пункты, ведущие в Восточный Иерусалим и к мечети Аль-Акса в течение месяца поста. Полиция рекомендовала предоставить всего 10,000 разрешений для палестинцев из оккупированного Западного берега на вход в мечеть Аль-Акса в течение Рамадана. Разрешения будут выдаваться мужчинам старше 55 лет и женщинам старше 50 лет, сообщают израильские издания.

Правовой статус мечети Аль-Акса, известной евреям как Храмовая гора, остается одной из главных точек напряженности в израильско-палестинском конфликте.

В апреле 2023 года израильская полиция устроила рейд в мечети, напав на палестинских верующих и задержав нескольких человек. В ответ на насилие против палестинцев по Израилю были выпущены ракеты из Газы и Ливана, что привело к очередному всплеску насилия. В 2021 году подобные действия полиции стали причиной 11-дневного военного конфликта между Израилем и сектором Газа.

Для палестинцев и с точки зрения международного права вопрос ясен. Восточный Иерусалим считается оккупированной территорией, и, следовательно, Израиль не обладает суверенитетом над мечетью Аль-Акса. По словам палестинского юриста Халеда Забарки, это означает, что Израиль не имеет полномочий изменять существующий порядок.


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