Израильские военные вынесли из оккупированных территорий Сирии, Ливана и Газы наличные в сумме около $28 млн, золотые слитки, ювелирные украшения и 183 тыс. единиц оружия.

По данным израильского издания Ynet, мародерство носило такой масштабный характер, что солдаты шутят о «сломанных спинах» из-за тяжести награбленного. Большая часть вывезенного была собрана специальными подразделениями армии, занимающимися «конфискацией» имущества на территории противника, однако случаи индивидуального мародерства также были широко распространены.

Во время вторжения в Сирию, Ливан и Газу военные захватили значительное количество вооружений, включая ракеты, дроны, противотанковые комплексы, тысячи винтовок, снайперские ружья, военную экипировку, ночные прицелы и даже коллекционные предметы, такие как редкие французские ружья 1930-х годов.

Израиль пока не решил, что делать с награбленным имуществом. Рассматривался вариант передачи оружия Украине, но от идеи отказались, чтобы не портить отношения с Россией, особенно в контексте интересов Москвы в Сирии. Часть трофеев из Газы была изучена военными инженерами для модернизации израильской бронетехники.