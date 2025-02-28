ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израильских военных застукали за массовым мародерством
В ходе кампаний в Сирии, Ливане и Газе израильские военные вывезли внушительное количество не только оружия, но и наличных денег, ювелирных украшений и других ценностей
Израильских военных застукали за массовым мародерством
/ AFP
28 февраля 2025 г.

Израильские военные вынесли из оккупированных территорий Сирии, Ливана и Газы наличные в сумме около $28 млн, золотые слитки, ювелирные украшения и 183 тыс. единиц оружия.

По данным израильского издания Ynet, мародерство носило такой масштабный характер, что солдаты шутят о «сломанных спинах» из-за тяжести награбленного. Большая часть вывезенного была собрана специальными подразделениями армии, занимающимися «конфискацией» имущества на территории противника, однако случаи индивидуального мародерства также были широко распространены.

Во время вторжения в Сирию, Ливан и Газу военные захватили значительное количество вооружений, включая ракеты, дроны, противотанковые комплексы, тысячи винтовок, снайперские ружья, военную экипировку, ночные прицелы и даже коллекционные предметы, такие как редкие французские ружья 1930-х годов.

Израиль пока не решил, что делать с награбленным имуществом. Рассматривался вариант передачи оружия Украине, но от идеи отказались, чтобы не портить отношения с Россией, особенно в контексте интересов Москвы в Сирии. Часть трофеев из Газы была изучена военными инженерами для модернизации израильской бронетехники.

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