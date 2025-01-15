ТУРЦИЯ
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MİT нейтрализовала лидеров PKK/YRK в Ираке
Национальная разведывательная организация Турции (MİT) нейтрализовала двух высокопоставленных членов PKK/YRK Ислама Дотканлу и его телохранителя Шивана Чия
MİT нейтрализовала лидеров PKK/YRK в Ираке
MİT нейтрализовала лидеров PKK/YRK в Ираке
15 января 2025 г.

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) продолжает свою целенаправленную борьбу с террористическими структурами PKK/KCK за рубежом. В результате точечной операции в Ираке были нейтрализованы Ислам Дотканлу, известный под кодовым именем Амед Серхильдан, и его телохранитель Шиван Чия, известный как Акем Шахе.

Ислам Дотканлу, гражданин Ирана, является одним из основателей YRK. Родившись в городе Маку, он присоединился к PKK/KCK в 2002 году, после чего был направлен в Турцию, где принимал участие в террористической деятельности в районах Диярбакыра и Битлиса.

В 2009 году он вернулся в Иран, где проводил операции в Маку, Урмии и Мукрияне. С 2020 года Дотканлу возглавлял академию Simko Serhildan Komutanlaşma в районе Пенджевин в Ираке. Его деятельность включала руководство террористическими операциями и взаимодействие с высшим руководством PKK за пределами Турции.

Шиван Чия родился в иранском городе Сердешт. В 2016 году он вступил в ряды PKK/KCK и действовал в районах Мукрияна и Сердешта. Позже он был направлен в Турцию, где занимался террористической деятельностью в Хаккари. В 2024 году руководство PKK перебросило его в Сулейманию для поддержки операций в Ираке.

Используя свою разведывательную сеть в Ираке, MİT установила, что Дотканлу и Чия действовали в районе Пенджевин. После подтверждения их местонахождения были проведены тщательные приготовления, и в подходящий момент MİT провела точечную операцию, завершившуюся нейтрализацией террористов.

Эта операция подчеркивает решимость Турции бороться с угрозами, исходящими от PKK/YRK, даже за пределами страны. Она также демонстрирует высокую эффективность работы MİT и ее способность пресекать деятельность террористов на стратегически важных направлениях.

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