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Трамп заступился за Россию
Дональд Трамп выступил против ударов дальнобойными американскими ракетами по России
Трамп заступился за Россию
Дональд Трамп и Владимир Путин / Reuters
12 декабря 2024 г.

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time, который назвал его человеком 2024 года, выступил против разрешения Киеву наносить удары дальнобойными американскими ракетами по территории России.

«Я категорически не согласен с запуском ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы тоже разжигаем эту войну и усугубляем ее», — заявил Трамп.

Отвечая на вопрос о поддержке Украины, Трамп отметил, что намерен использовать американскую помощь как рычаг давления на Россию для достижения перемирия.

«Я хочу достичь соглашения [о прекращении огня]. Единственный способ достичь его — не отказываться от него», — сказал избранный президент.

17 ноября The New York Times и другие западные издания сообщили, что президент США Джо Байден дал Киеву разрешение на удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. Белый дом официально подтвердил это 25 ноября.

Впервые ВСУ применили ATACMS ночью 19 ноября, поразив военный объект в Брянской области. Российское Минобороны подтвердило факт удара.

В ответ президент России Владимир Путин 21 ноября объявил, что российские войска нанесли удар по Днепру, используя экспериментальную баллистическую систему «Орешник». По его словам, это стало ответом на применение Украиной западных дальнобойных ракет.

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