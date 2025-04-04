Дональд Трамп заявил, что Биньямин Нетаньяху «может приехать в США уже на следующей неделе». Однако источники Reuters в Белом доме уточняют, что визит запланирован лишь через несколько недель. Вполне возможно, что Нетаньяху хочет поскорее приехать в Вашингтон, чтобы получить благословение Трампа на полную оккупацию Газы и этническую чистку сектора.

В последний раз Нетаньяху посещал США в феврале — он был первым мировым лидером, встретившимся с Трампом после его возвращения в Белый дом. На этот раз одной из ключевых тем может стать 17% тариф на израильский импорт, введенный США в ответ на отмену пошлин для американских товаров, а также вопросы оккупации Газы.

Трамп подчеркнул, что хочет добиться освобождения «как можно большего числа заложников». Президент утверждает, что обмены начались только после его вмешательства. Однако последние обмены были еще месяц назад, а переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня зашли в тупик из-за нежелания Нетаньяху прекращать войну.

Глава Белого дома также неожиданно назвал Газу «осажденной» — термин, который обычно используют критики Израиля. Он добавил, что «много людей погибает в Газе» и «происходят ужасные вещи». Впрочем, вряд ли это означает смену политики США в отношении Газы: ранее именно Трамп предложил выселить всех палестинцев в другие страны.

Еще одна тема для переговоров с Нетаньяху — Иран. Трамп заявил, что Тегеран будто бы хочет прямых переговоров с США, хотя всего несколько дней назад президент Ирана Масуд Пезешкиан отверг такую возможность. По словам Трампа, иранцы якобы «чувствуют себя уязвимыми». Израиль настаивает на силовом решении проблемы и готов начать войну против Ирана, чтобы окончательно сорвать и разрушить иранскую ядерную программу.



