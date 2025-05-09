Индия перебросила часть своего западного флота к северу Аравийского моря, приблизив его к пакистанскому побережью. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в министерстве обороны Индии.

В ударную группу вошли авианосец, эсминцы, фрегаты и корабли противолодочной обороны, некоторые из которых вооружены сверхзвуковыми крылатыми ракетами BrahMos с дальностью действия до 800 км. Корабли находятся примерно в 300–400 милях от пакистанского порта Карачи, через который проходит до 60% внешней торговли страны.

Этот шаг стал реакцией на масштабные удары, приписываемые Пакистану: по версии Нью-Дели, 15 городов в северной и западной части Индии подверглись атакам дронов и ракет. Вечером 10 мая в районе аэропорта Сринагара прогремели как минимум десять взрывов. Также были зафиксированы атаки в Амритсаре, одном из священных городов сикхов, и артобстрел Джамму, повлекший отключение электричества.

На фоне взаимных обвинений обе стороны продолжают обмениваться артиллерийским огнем вдоль линии контроля в Кашмире. Индия утверждает, что ранее, 7 мая, нанесла удары по «девяти террористическим лагерям» в ответ на теракт 22 апреля в Пахалгаме, где погибли 26 человек. Пакистан опроверг причастность к атаке и заявил, что в результате ударов Индии были убиты 31 мирный житель, включая детей, а среди целей оказались мечети и электростанции.

По данным Исламабада, его силы сбили несколько индийских самолётов, в том числе три французских Rafale. На брифинге в Равалпинди пресс-секретарь армии Пакистана Ахмед Шариф Чаудхри показал фотографии погибших детей и пообещал ответ «время, место и способ которого мы выберем сами».

На фоне обострения Индия приостановила проведение матчей Индийской премьер-лиги по крикету на одну неделю. МИД обеих стран подтвердили контакт между дипломатами, но Пакистан предупредил, что действия Индии приближают регион к крупному конфликту.