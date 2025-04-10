Президент США Дональд Трамп утвердил 90-дневную приостановку действия новых торговых пошлин для большинства стран, за исключением Китая. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, подчеркнув, что на КНР решение не распространяется из-за «отсутствия уважения, которое Китай проявляет к мировым рынкам».

«Мы даем странам, которые хотят обсуждать торговлю, 90 дней. Они обратились к нам — и мы открыты к диалогу. Но Китай — другая история», — написал Трамп. При этом он уточнил, что на китайский импорт немедленно вводятся пошлины в размере 125%.

Позже Белый дом пояснил, что временное послабление будет действовать практически для всех государств, в то время как в течение этих 90 дней будет применяться «универсальный тариф» в 10% на фоне продолжающихся переговоров.

По словам Трампа, решение освободить от немедленного введения повышенных тарифов более 75 государств «было принято от сердца».

«Я считаю, это позитивный шаг для мира и для нас. Мы не хотим вредить странам, которым не обязательно вредить, а все они хотят договариваться», — отметил он.

Объявление вызвало резкий рост на биржах: индекс Dow Jones прибавил 2 000 пунктов буквально за несколько минут после публикации.

Последний пакет тарифов, введенный Трампом, начинал действовать вскоре после полуночи на четверг и включал в себя 104%-й тариф на товары из Китая, 20%-й — для Европейского союза, 24% и 25% — для Японии и Южной Кореи соответственно.