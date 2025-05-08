ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Берлин расширил военную поддержку Украины
Германия передала Украине новый пакет военной помощи, включающий ракеты для IRIS-T, артиллерию, беспилотники и инженерную технику
Берлин расширил военную поддержку Украины
IRIS-T SLM / Reuters
8 мая 2025 г.

Правительство Германии сообщило о передаче Украине очередного крупного пакета военной помощи. Информация опубликована на официальном сайте кабмина ФРГ.

Согласно данным, Украина получила ракеты для зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM (точное количество не раскрывается), боеприпасы для танков Leopard 2, около 40 тыс. снарядов для зенитных установок Gepard, 27 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и тысячу снарядов калибра 122 мм.

В пакет также вошли 70 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями, 150 вооруженных дронов HF-1, 20 наземных роботизированных платформ и 6 эвакуационных машин Bergepanzer 2 с комплектами запчастей.

Кроме того, Украина получила 4 машины разминирования WISENT 1, 2 инженерных плуга, 41 радиолокационную станцию, а также десятки единиц специального оборудования — лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, водолазные скутеры и транспорт для пограничной службы. Поставлены также противотанковые гранатометы RGW 90, штурмовые винтовки G3 и MK 556.

Как сообщал телеканал N-TV в январе, Берлин планировал нарастить объемы военной помощи Украине в течение первой половины года. Уже в марте Германия передала дополнительные ЗРК Gepard, ракеты для IRIS-T и новые партии боеприпасов.

В том же месяце президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон, открывающий финансирование военной поддержки на сумму 3 млрд евро.

В октябре 2024 года лидер ХДС Фридрих Мерц выступал за передачу Украине ракет Taurus. Однако в декабре он заявил, что подобные решения должны приниматься только в координации с США и ЕС. В феврале 2025 года Мерц повторил свою поддержку поставок, но при условии согласия всех европейских партнеров.

7 мая, уже в должности федерального канцлера, Мерц подтвердил, что новое правительство Германии готово рассмотреть передачу Украине ракет Taurus.

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