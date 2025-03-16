ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Макрон не будет оглядываться на Россию
Французский президент заявил, что европейские страны не будут спрашивать разрешения у России на размещение миротворцев в Украине после окончания войны
Макрон не будет оглядываться на Россию
Эммануэль Макрон / Reuters
16 марта 2025 г.

Украина — суверенное государство, поэтому не Россия должна решать судьбу размещения миротворческого контингента после окончания войны. Об заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Parisien, опубликованном в субботу, 15 марта.

Как заявил глава Франции, решение остается неизменным — страны ЕС не будут спрашивать разрешения у российского президента Владимира Путина о размещении военных в Украине. В частности, возможными городами, где могут разместить войска других стран — это Одесса, Львов и Киев.

По словам Макрона, планирование ускоряется среди стран, готовых предоставить гарантии безопасности Украине после возможного прекращения огня, таких как Франция и Великобритания.

Военные лидеры из около 30 стран встретились в Париже 11 марта для обсуждения планов миротворческой миссии в Украине и снова встретятся в четверг в Великобритании.

«Несколько европейских стран, и даже неевропейских, выразили готовность присоединиться» к возможному развертыванию в Украине для обеспечения будущего мирного соглашения с Россией, заявил Макрон.

Это будет включать «несколько тысяч военнослужащих» от каждого государства, размещенных в ключевых точках, для проведения учебных программ и «демонстрации нашей долгосрочной поддержки», сказал французский лидер.

Москва решительно выступала против такого размещения.

Но Макрон возразил: «Если Украина запросит размещение союзных сил на своей территории, не России принимать или отвергать их».

Президент Франции отправится в Берлин во вторник для переговоров с канцлером Олафом Шольцем по вопросам Украины перед саммитом ЕС.

Дискуссии об отправке войск в Украину возобновились в ноябре 2024 года, после победы на выборах президента США Дональда Трампа.

11 февраля 2025 года глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что США не будут отправлять войска в Украину. Он добавил, что президент США Дональд Трамп надеется на скорое заключение мирного соглашения.

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для обеспечения мира в Украине необходимо 100 тыс. миротворцев и что по его поручению военные разработали карту, которая показывает реальную потребность в иностранных войсках для обеспечения мира в стране.

14 февраля президент заявил, что Украина готова на любой миротворческий контингент.

16 февраля газета The Telegraph сообщила, что Стармер заявил, что он «готов и хочет» направить британские войска в Украину для обеспечения выполнения любого мирного соглашения.

Также министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард сообщила, что Швеция не исключает отправку своих военных в Украину в составе послевоенной миротворческой миссии.

18 февраля The Guardian со ссылкой на источники в оборонной сфере сообщило — в Великобритании считают, что для обеспечения безопасности Украины при поддержке Европы нужно значительно меньше военных, чем количество в 100−150 тыс. или даже больше человек.

19 февраля The Guardian сообщило, что Великобритания и Франция планируют создать европейские силы, призванные предотвратить будущие атаки России по Украине. По словам западных чиновников, предложение будет включать менее 30 тыс. солдат и, скорее всего, будет сосредоточено на воздушной и морской обороне.

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