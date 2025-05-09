ПОЛИТИКА
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Баку осудил удары Индии и призвал к дипломатии
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром и выразил солидарность на фоне обострения конфликта с Индией
Баку осудил удары Индии и призвал к дипломатии
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов / Reuters
9 мая 2025 г.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонные переговоры с вице-премьером и министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили обострение ситуации между Пакистаном и Индией. Глава пакистанского МИД проинформировал о недавних ракетных ударах со стороны Индии по территории Пакистана, а также о предпринимаемых ответных мерах.

Байрамов выразил поддержку пакистанскому народу и осудил атаки, в результате которых пострадали мирные жители. Он подчеркнул необходимость предотвращения дальнейшей эскалации и выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта дипломатическим путем.

Обстановка в регионе обострилась после теракта 22 апреля в Пахалгаме на территории Индии, в результате которого погибли 26 человек. Индия обвинила в нападении пакистанскую сторону.

6 мая индийские вооруженные силы нанесли ракетные удары по территории Пакистана, включая районы в Азад Кашмире. Нью-Дели утверждает, что были поражены девять «террористических целей». Однако Исламабад заявляет, что удары пришлись по гражданской инфраструктуре — в результате погибли восемь человек, в том числе ребенок, 35 получили ранения, двое пропали без вести.

Пакистанская армия также заявила о сбитии пяти индийских самолетов. Индия это отрицает.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал операцию «Синдур» «моментом гордости» для страны. В ответ премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пообещал, что Индия понесет ответственность за свои действия и заявил о готовности к ответным мерам.

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