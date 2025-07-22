

По словам Ливитт, президент США был застигнут врасплох и немедленно позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы«урегулировать ситуацию». Однако, какие конкретно меры были приняты или планируются в Вашингтоне пока не уточняют.



Напомним, удары по Газе и Дамаску уже вызвали волну осуждения со стороны международного сообщества.Теги Трамп, Кэролайн Ливитт, Израиль, Сирия, Газа, католическая церковь, авиаудары, Нетаньяху, США, Ближний Восток, конфликт, гуманитарный кризис, религиозные объекты