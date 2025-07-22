ВОЙНА В ГАЗЕ
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Удары Израиля по Дамаску и католической церкви в Газе застали Трампа врасплох
Пресс-секретарь США Кэролайн Ливитт сообщила, что Дональд Трамп оказался не в курсе израильских ударов по Министерству обороны Сирии 16 июля и по единственной католической церкви в Газе на следующий день.
Удары Израиля по Дамаску и католической церкви в Газе застали Трампа врасплох / TRT Russian
22 июля 2025 г.


По словам Ливитт, президент США был застигнут врасплох и немедленно позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы«урегулировать ситуацию». Однако, какие конкретно меры были приняты или планируются в Вашингтоне пока не уточняют.


Напомним, удары по Газе и Дамаску уже вызвали волну осуждения со стороны международного сообщества.Теги Трамп, Кэролайн Ливитт, Израиль, Сирия, Газа, католическая церковь, авиаудары, Нетаньяху, США, Ближний Восток, конфликт, гуманитарный кризис, религиозные объекты

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