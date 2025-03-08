Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью одному из ведущих СМИ Северной Африки, марокканской газете Assahifa, рассказал о стратегии Анкары в борьбе с дезинформацией и укреплении медиасотрудничества с Африкой.

Алтун отметил, что Турция и африканские страны выстроили прочные партнерские отношения во многих сферах, и важно, чтобы эти связи находили отражение в медийном пространстве на основе объективности и достоверности.

«Как Управление коммуникаций, мы придаем приоритет правдивому освещению укрепляющихся отношений между Турцией и Африкой», — подчеркнул он.

Алтун указал, что в рамках комплексной стратегии Турция активно работает на национальном и международном уровнях, чтобы формировать сильную, независимую и объективную медиасреду.

«Мы убеждены, что необходимо устранять предвзятые нарративы и ложные представления об Африке, продвигая правдивую и объективную информацию», — заявил он.

Говоря о конкретных шагах, предпринятых Турцией, Алтун перечислил запуск цифровой новостной платформы TRT Afrika, проведение в Стамбуле саммита «Африка-Медиа», вещание телеканала TRT Arabi в восьми ключевых странах Африки, создание Африканского отдела в рамках TRT World, запуск еженедельной программы Africa Matters и проведение образовательных программ для африканских журналистов Anadolu Ajansı.

Кроме того, по его словам, Anadolu Ajansı подписало соглашения о сотрудничестве с национальными информационными агентствами Нигерии (NAN), Зимбабве (New Ziana) и Алжира (APS). Переговоры о расширении партнерства ведутся еще с шестью странами.

Отвечая на вопрос о влиянии «мягкой силы» Турции в Западной Африке, Алтун отметил, что Анкара активно расширяет сотрудничество с этим регионом через гуманитарные и культурные инициативы.

По его словам, Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) реализует проекты в области образования, здравоохранения, сельского хозяйства и инфраструктуры, Институт Юнуса Эмре занимается продвижением турецкой культуры, Фонд «Маариф» делает значительный вклад в сферу образования, а Turkish Airlines расширяет свою сеть маршрутов, укрепляя связи с регионом. В свою очередь, Фонд Diyanet активно участвует в гуманитарных и образовательных программах.

Отвечая на вопрос о подходе Турции к борьбе с дезинформацией, Алтун подчеркнул, что Управление коммуникаций применяет стратегический и комплексный подход. В рамках этого подхода действует Центр по борьбе с дезинформацией, который ведет непрерывную работу по опровержению ложной информации.

«Наш подход включает оперативное реагирование, образовательные и просветительские программы, законодательные инициативы, а также сотрудничество с международными СМИ и платформами», — заявил он.

Он подчеркнул, что ключевым элементом является быстрое распространение правдивой информации через цифровые платформы и социальные сети.

«В современном мире борьба с дезинформацией требует активного присутствия в цифровых медиа», — отметил Алтун.

Кроме того, проводятся обучающие семинары для журналистов и общества в целом, чтобы повысить устойчивость к дезинформации.

Говоря о законодательных мерах, он отметил, что в Турции разработаны нормативные механизмы, препятствующие распространению ложных сведений на цифровых платформах, при этом эти меры не ущемляют демократические принципы.

Алтун также затронул вопрос информационных атак против Турции за рубежом.

«Мы активно взаимодействуем с иностранными СМИ, чтобы противодействовать дезинформации, способной негативно повлиять на имидж нашей страны», — заявил он.

В качестве примера он привел дезинформацию о присутствии турецких военных в Ливии. По его словам, Управление коммуникаций регулярно информирует международное сообщество о том, что Турция действует в Ливии на законных основаниях в соответствии с международным правом, содействуя обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе.

Алтун подчеркнул, что Турция продолжает предоставлять прозрачную информацию о своих действиях за рубежом через официальные заявления и пресс-релизы.