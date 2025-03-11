Крупнейшие северокорейские предприятия, выпускающие артиллерийские снаряды и ракеты, значительно увеличили свои площади за последние три года. Это подтверждают спутниковые снимки, проанализированные The Moscow Times.

Москва официально отрицает закупку боеприпасов у КНДР, однако после сообщений о поставках северокорейских снарядов российские военные перестали жаловаться на их нехватку.

По данным Washington Post, с августа 2023 года по январь 2024 года Северная Корея могла поставить в Россию около 1,6 млн артиллерийских снарядов. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов утверждает, что до половины российских крупнокалиберных боеприпасов сейчас имеют северокорейское происхождение.

Исследователи 38 North сообщают, что в производстве вооружений для России могут участвовать около 20 заводов КНДР. Среди ключевых предприятий называют завод № 125 в Пхеньяне, Тэсонский машиностроительный завод и завод № 26 в провинции Чагандо.

Дополнительные доказательства роста военной промышленности КНДР связаны с модернизацией завода имени 11 февраля в Хамхыне, который выпускает ракеты малой дальности «Хвасон-11».

Аналитики подчеркивают, что Северная Корея остается одним из ведущих производителей артиллерийских боеприпасов. По данным Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), на вооружении КНДР находится от 8 до 10 тыс. артиллерийских орудий.

Северокорейские системы способны конкурировать с западными аналогами по дальности. 170-мм установки Koksan могут поражать цели на расстоянии до 60 км. Реактивные системы залпового огня KN-09 имеют дальность 220 км, а KN-25 калибром 600 мм превосходят российские «Смерч» и «Торнадо-С» (220 мм).