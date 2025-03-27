Евросоюз не будет снимать санкции с России даже по требованию администрации Дональда Трампа, пишет Euractiv со ссылкой на европейских чиновников. По их словам, Белому дому нужно будет получить одобрение Европы для снятия санкций с России в рамках недавно согласованного перемирия в Черном море. Однако добиться этого будет непросто.

Брюссель не намерен снимать санкции как минимум до 31 июля — весь этот период европейские дипломаты намерены анализировать поведение Москвы. Если РФ прекратит военные действия против Украины, то ЕС готов смягчить санкции, отмечает издание.

Согласно договоренности, достигнутой администрацией президента Трампа, Россия и Украина согласились на прекращение огня. Однако Москва поставила ряд условий, включая ослабление санкционного режима.

По данным издания, условие РФ предполагало смягчение западных санкций, особенно в отношении банков и компаний, участвующих в аграрном экспорте, включая поставки удобрений. Хотя администрация Трампа поддерживает такую возможность, по данным Wall Street Journal (WSJ), Киев заявил, что не давал согласия на ослабление санкций.

Исключение российских банков из системы SWIFT стало одной из первых санкционных мер ЕС после вторжения России в Украину. Восемь российских банков находятся под санкциями, но Газпромбанк остался в системе для расчетов за энергоносители.

МИД РФ настаивает на восстановлении доступа Россельхозбанка к SWIFT, отмечая, что это главный банк для расчетов за поставки зерна, а также что продовольственные товары изначально были исключены из санкций. Москва продолжает экспортировать зерно и удобрения, но не может проводить платежи через банк.

По мнению экспертов, Россия использует этот аргумент для укрепления позиций в странах Глобального Юга, создавая иллюзию борьбы за снижение цен на продовольствие, отмечает Euractiv.

Хотя администрация Трампа может стремиться к смягчению санкций, решение по SWIFT остается за ЕС — вряд ли европейцы согласятся пойти на уступки в этом вопросе, даже если их лично попросит глава Белого дома.

Действующие санкции должны быть продлены до 31 июля. Европейские дипломаты заявляют, что их ослабление возможно только после полного вывода российских войск с территории Украины.



