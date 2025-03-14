Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу в Стамбуле с членом Президиума Боснии и Герцеговины Денисом Бечировичем, в ходе которой обсудил ситуацию в стране и региональные события, сообщает Управление коммуникаций.

Президент Эрдоган подчеркнул, что внимательно следит за развитием событий после вынесения приговора президенту Республики Сербской Милораду Додику и поддерживает контакты с лидерами стран региона. Он отметил необходимость скорейшего урегулирования напряженности в рамках конституционного порядка и верховенства права, а также важность широкого общественного консенсуса в Боснии и Герцеговине.

Президент Турции заявил, что единство и целостность страны должны оставаться приоритетом, а сепаратистские настроения недопустимы. Он подчеркнул, что в условиях роста глобальных и региональных угроз поддержание стабильности на Балканах имеет особое значение. Президент Эрдоган пообещал продолжить всестороннюю поддержку территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Боснии и Герцеговины, а также содействие укреплению мира и стабильности в регионе.