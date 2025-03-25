Россия подтвердила, что договорилась с США об обеспечении безопасности судоходства и неприменении силы в Черном море на фоне продолжающейся войны в Украине.

В Кремле сообщили, что Москва согласилась на перемирие в обмен на заверения Вашингтона содействовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

При этом Россия настаивает, что начнет исполнять договоренности только после реальных шагов со стороны Запада. Среди условий — снятие санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, подключение РСХБ к системе SWIFT и открытие корреспондентских счетов.

Москва также требует отмены ограничений на торговое финансирование, снятия санкций против производителей и экспортеров продовольствия и удобрений, разблокировки страхования и обслуживания российских судов в портах, а также восстановления поставок сельхозтехники и оборудования для производства удобрений.

Помимо реализации Черноморской инициативы, Кремль подтвердил, что будет соблюдать договоренность с Украиной о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, которая будет действовать 30 суток с 18 марта.

Однако в Москве подчеркнули, что выйдут из соглашения при любом нарушении со стороны Киева.