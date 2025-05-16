ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Рубио отказался от участия в переговорах
Госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в переговорах между Россией и Украиной, однако примет участие в трехсторонней встрече Турции, США и Украины в Стамбуле
Рубио отказался от участия в переговорах
Госсекретарь США Марко Рубио / Reuters
16 мая 2025 г.

Государственный секретарь США Марко Рубио не примет участия в переговорах между Россией и Украиной, которые назначены на 16 мая в Стамбуле. Об этом он сообщил после встречи глав МИД стран НАТО в Анталье.

«Они [Россия] отправили сюда группу более низкого уровня. Я надеюсь, что эти переговоры между Украиной и Россией будут проходить с участием наших турецких коллег, а также кого-то из нашей команды или членов нашей команды соответствующего уровня», — заявил Рубио.

Он также сообщил, что планирует отдельную встречу с украинской делегацией, которая пройдет в Стамбуле.

По его словам, у него нет «больших надежд» на результаты предстоящих переговоров. Рубио считает, что уровень российской делегации «не указывает на возможность достижения прорыва».

«Честно говоря, на данный момент, я думаю, совершенно очевидно, что единственный способ добиться прорыва — это переговоры между президентом [США Дональдом] Трампом и президентом [РФ Владимиром] Путиным», — отметил глава Госдепа.

Он не уточнил, когда такая встреча может состояться. По его словам, США намерены дождаться итогов переговоров 16 мая и уже после этого рассматривать вопрос о возможных прямых переговорах между Трампом и Путиным.

Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский, как и в 2022 году. О составе делегации сообщили в последний момент. Президент России Владимир Путин в Турцию не приехал.

Украину на переговорах представляет делегация во главе с министром обороны Умеровым.

По словам президента Владимира Зеленского, Киев решил участвовать в переговорах несмотря на «довольно низкий уровень» российской стороны — «из уважения» к Дональду Трампу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

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