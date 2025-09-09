Венгрия заключила соглашение с компанией Shell на поставку 2 млрд кубометров газа сроком на десять лет, начиная с 2026 года. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью на полях конференции Gastech в Милане.
По его словам, газ будет поступать в Венгрию через чешские и немецкие газопроводы. Министр отметил, что это один из первых шагов к диверсификации поставок на фоне планов Евросоюза постепенно отказаться от импорта российских энергоносителей к концу 2027 года.
«Мы ведем переговоры еще по нескольким контрактам с другими западными поставщиками, но пока не готовы их объявить», — уточнил Сийярто.
В то же время он подчеркнул, что действующий план ЕС по поэтапному отказу от российских энергоносителей остается риском для энергетической безопасности Венгрии, так как страна пока не располагает достаточной трубопроводной инфраструктурой для альтернативных поставок.
Сейчас Венгрия получает газ по контракту с российским «Газпромом» на 4,5 млрд кубометров в год до 2036 года. После 2022 года объемы были дополнены.
Сийярто добавил, что реализация ядерных амбиций Венгрии позволит снизить зависимость от импорта газа. В стране планируют ввести в строй два новых реактора, что, по словам министра, позволит сократить потребление газа вдвое и обеспечит до 70% внутренних потребностей в электроэнергии.