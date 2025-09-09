Венгрия заключила соглашение с компанией Shell на поставку 2 млрд кубометров газа сроком на десять лет, начиная с 2026 года. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью на полях конференции Gastech в Милане.

По его словам, газ будет поступать в Венгрию через чешские и немецкие газопроводы. Министр отметил, что это один из первых шагов к диверсификации поставок на фоне планов Евросоюза постепенно отказаться от импорта российских энергоносителей к концу 2027 года.

«Мы ведем переговоры еще по нескольким контрактам с другими западными поставщиками, но пока не готовы их объявить», — уточнил Сийярто.