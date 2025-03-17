ПОЛИТИКА
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Лондон готовит миротворцев для Украины
Британия предлагает отправить 10 тыс. солдат для соблюдения перемирия
Лондон готовит миротворцев для Украины
Зеленский на встрече с Киром Стармером / Reuters
17 марта 2025 г.

Великобритания предложила отправить в Украину 10 тыс. миротворцев в рамках потенциального урегулирования с Россией. Инициативу премьер-министра Кира Стармера поддержали 29 стран на виртуальном саммите в Лондоне 15 марта.

Основу миссии составят войска Великобритании и Франции, однако еще 35 стран согласились предоставить оружие, разведданные и логистическую поддержку. По словам британских военных источников газеты Times, количество задействованных солдат может даже превысить 10 тыс.

План предусматривает развертывание «значительных сил», заявил источник издания в правительстве Великобритании. Ожидается, что миротворцы будут патрулировать территории, контролировать соблюдение соглашения о прекращении огня и обеспечивать безопасность Украины.

В обсуждении приняли участие представители НАТО, ЕС, а также Австралия, Канада и Новая Зеландия. В ходе саммита Стармер подтвердил, что в случае перемирия в Украине будут развернуты «войска на земле и самолеты в небе» для предоставления гарантий безопасности.

Ранее Зеленский заявлял, что для эффективного сдерживания России необходимо 100 тыс. военных. Однако британские источники полагают, что меньшая европейская миссия сможет опираться на разведку и дальнее наблюдение.

Франция и Великобритания стали наиболее активными сторонниками инициативы, тогда как Италия и Финляндия выразили сомнения. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони поддержала Украину, но заявила, что ее страна не планирует направлять военных.

Параллельно США добиваются 30-дневного прекращения огня, которое Киев уже одобрил. Однако Москва требует, чтобы Украина ограничила мобилизацию, а Запад прекратил военную помощь. Кроме того, по данным Reuters, Кремль выступает против размещения миротворцев и всяческого военного присутствия сил НАТО в Украине. Однако Киев видит это обязательным условием перемирия и категорически не приемлет условия Москвы.

На этой неделе ожидается телефонный разговор Трампа и Путина, на котором стороны обсудят условия перемирия.


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