ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: «Турция — идеальная площадка для мирных переговоров»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, подтвердив поддержку территориальной целостности Украины и выразив готовность Турции стать площадкой для будущих мирных переговоров
Президент Эрдоган: «Турция — идеальная площадка для мирных переговоров»
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский / AA Archive
18 февраля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, подтвердив поддержку территориальной целостности Украины и выразив готовность Турции стать площадкой для будущих мирных переговоров.

В Президентском комплексе в Анкаре состоялась совместная пресс-конференция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского. Лидеры обсудили двусторонние отношения, вопросы безопасности и перспективу мирного урегулирования конфликта.

Эрдоган выразил соболезнования украинскому народу в связи с продолжающейся войной и напомнил, что Турция с самого начала активно участвовала в мирных инициативах.

«С самого начала мы действовали в рамках принципа, что у войны не может быть победителей, а у мира — проигравших. Мы принимали участие в прямых переговорах, инициировали зерновую сделку и всегда стремились быть надежным посредником», — отметил он.

Президент Турции подчеркнул, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и готова содействовать дипломатическим усилиям: «Украина может рассчитывать на нашу поддержку в вопросе территориальной целостности. Мы готовы сделать все возможное для достижения мира», — заявил Эрдоган.

Он также добавил, что Турция остается идеальным местом для проведения будущих переговоров между Россией, Украиной и США, поскольку уже зарекомендовала себя как активный дипломатический игрок.

«Надеюсь, что переговоры главы МИД и мои встречи с (президентом РФ) Путиным помогут открыть путь к миру и привести к конкретным шагам», — подчеркнул президент.

Кроме политических и военных аспектов, стороны обсудили экономическое сотрудничество, включая развитие торговых связей и поддержку крымскотатарского народа.

В рамках визита Анкара и Киев заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования, а также меморандум о взаимодействии в сфере медиа и стратегической коммуникации. Документы подписали министры и официальные представители двух стран.

Эрдоган также отметил важность зерновой инициативы, поблагодарив Украину за поставки зерна, которые Турция перерабатывает в муку и отправляет в Сирию.

Завершая встречу, президент Турции выразил надежду, что предстоящие переговоры с президентом России Владимиром Путиным и дальнейшие дипломатические усилия помогут ускорить процесс достижения мира.

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