ВОЙНА В УКРАИНЕ
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В Вашингтоне рассказали, чем защитят Украину
Вице-президент США заявил, что экономический интерес Вашингтона в Украине — это и есть гарантия безопасности
В Вашингтоне рассказали, чем защитят Украину
4 марта 2025 г.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что привлечение американских экономических интересов в будущее Украины станет лучшей гарантией безопасности страны. В интервью Fox News он отметил, что инвестиции США в украинские природные ресурсы укрепят ее защиту эффективнее, чем отправка войск союзников.

Президент Дональд Трамп рассматривает возможность заключения соглашения по добыче редкоземельных минералов и лития в Украине в качестве компенсации за оказанную ранее военную помощь. По его словам, детали возможной сделки будут озвучены во вторник.

Переговоры Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля завершились без подписания соглашения, сопровождаясь резкой полемикой. Вэнс подчеркнул, что американская сторона открыта к обсуждению, но Киев должен серьезно относиться к переговорам о мире.

Тем временем Великобритания, Франция и ряд других европейских стран рассматривают возможность отправки войск в Украину в случае заключения перемирия, однако Москва уже отвергла такой вариант. Зеленский же настаивает, что прекращение огня должно сопровождаться четкими гарантиями безопасности со стороны Запада.

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