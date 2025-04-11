ПОЛИТИКА
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План аншлюса Гренландии готов
Администрация Трампа направила ведомствам инструкции по реализации плана присоединения Гренландии и начала кампанию по убеждению жителей острова
План аншлюса Гренландии готов
Гренландия / Reuters
11 апреля 2025 г.

Белый дом разработал стратегию по включению Гренландии в состав США и уже передал соответствующие инструкции профильным ведомствам. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник в правительстве.

Согласно плану, ключевым элементом станет медийная кампания, которая должна убедить жителей острова самостоятельно выступить с инициативой присоединения к Соединенным Штатам.

Другой источник издания сообщил, что обсуждаются активное использование соцсетей и рекламных роликов. Цель — сформировать положительное мнение среди населения Гренландии.

По данным NYT, реализация этого плана уже началась. Представители американских властей публично заявляют, что Дания якобы пренебрегает нуждами гренландцев и не может обеспечить им защиту от России и Китая. В отличие от Дании, Вашингтон обещает безопасность и процветание. Сам Трамп утверждал, что США помогут жителям острова «разбогатеть».

Среди обсуждаемых стимулов — замена ежегодной датской субсидии в размере 600 млн долларов на прямые выплаты: около 10 тыс. долларов каждому жителю Гренландии.

Некоторые советники Трампа считают, что эти расходы могут окупиться за счет доходов от природных ресурсов острова. В Гренландии есть запасы редкоземельных металлов, золота, урана, меди и нефти.

Тем не менее, как отмечает The Washington Post, экономическая отдача от этих ресурсов остается неопределенной. Климатические условия затрудняют разработку, а власти Гренландии ранее уже отклоняли часть проектов.

Ранее Трамп называл контроль над Гренландией «абсолютной необходимостью» для США в контексте национальной безопасности. Он подчеркивал, что «ничего не исключает», включая силовой сценарий, хотя надеется обойтись без применения военной силы.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде уже ответил на эти заявления: «Гренландия не продается». Первый раз идею присоединения острова Трамп озвучил еще во время своего первого президентского срока, но тогда получил отказ.

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