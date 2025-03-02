Правительство Израиля объявило о прекращении поставок всей гуманитарной помощи в сектор Газа в связи с истечением срока первой фазы соглашения о прекращении огня с ХАМАС.

Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что ХАМАС отказался принять предложение о временном продлении перемирия, выдвинутое посланником президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом.

«С окончанием первой фазы соглашения об освобождении заложников и в свете отказа ХАМАС принять план Виткоффа для продолжения переговоров, на который Израиль согласился, премьер-министр Нетаньяху решил, что с сегодняшнего утра все поставки товаров и припасов в сектор Газа прекращаются. Израиль не допустит прекращения огня без освобождения наших заложников. Если ХАМАС продолжит свой отказ, последуют дальнейшие последствия», — говорится в заявлении.

Представитель ХАМАС назвал этот шаг «дешевым шантажом» и «переворотом» в соглашении о прекращении огня, призвав посредников добиться от Израиля возобновления поставок помощи: «Решение Нетаньяху остановить поставки помощи в Газу вновь показывает уродливое лицо израильской оккупации... Международное сообщество должно оказать давление на израильское правительство, чтобы прекратить морить голодом наш народ».»

Заявление канцелярии премьер-министра Израиля [Биньямина] Нетаньяху касательно принятия им предложения США о продлении первого этапа соглашения о прекращении огня является попыткой уклониться от выполнения условий сделки и от начала переговоров о ее второй фазе. Решение же израильских властей прекратить поставки помощи в Газу - это дешевый шантаж и военное преступление», — говорится в сообщении ХАМАС, опубликованном Telegram-канале палестинского движения.

ХАМАС обратился к посредникам с призывом оказать давление на Израиль и заставить его выполнить все предусмотренные соглашением обязательства. «Единственный способ вернуть пленных - это соблюдение условий сделки и немедленное начало переговоров о ее второй фазе», — подчеркнула палестинская сторона.

ХАМАС требует перехода ко второй фазе соглашения в соответствии с первоначальными договоренностями, включающими освобождение израильских и палестинских заключенных, а также вывод израильских войск из Газы. В пятницу вечером группировка заявила, что не согласится на продление первой фазы без гарантий от американских, катарских и египетских посредников о последующей реализации второй фазы.

Поздно вечером офис Нетаньяху сообщил, что Израиль согласился с предложением США о продлении перемирия примерно на шесть недель в течение мусульманского Рамадана и еврейской Пасхи. Если к концу этого периода переговоры зайдут в тупик, Израиль оставляет за собой право возобновить военные действия.

Первая фаза соглашения о прекращении огня, вступившая в силу 19 января, истекла в субботу. Она приостановила 15 месяцев боевых действий между ХАМАС и израильскими военными, позволив освободить 33 израильских и пять тайских пленных в обмен на примерно 1900 палестинских заключенных.

По данным министерства здравоохранения Газы, в результате израильской воздушной и наземной кампании в секторе Газа погибло не менее 48 365 человек.