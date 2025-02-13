ПОЛИТИКА
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Трамп бросает Украину?
Будущее Киева выглядит мрачно, перспективы мирного соглашения пугают украинское руководство, пишет Bloomberg
Трамп бросает Украину?
Трамп / Reuters
13 февраля 2025 г.

Возможное мирное соглашение между Россией и Украиной принимает очертания, и оно выглядит мрачно для Киева, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свой анализ. Самый вероятный исход — Украина теряет все оккупированные РФ территории, получает слабые гарантии безопасности, никакого членства в НАТО. 

Европа пытается восполнить уход США, однако в реальности все больше европейских правительств разделяют позицию Словакии и Венгрии — не стоит поддерживать войну, стоит дать Украине проиграть.

Россия, скорее всего, сохранит контроль над всеми занятыми территориями, включая Крым. Возможны территориальные обмены, например, передача Украиной части Курской области в обмен на части Херсонской или Запорожской областей (эти регионы Россия контролирует в меньшей степени, чем Донецкую или Луганскую области). Однако членство в НАТО для Киева останется недоступным, а любые гарантии безопасности будут зависеть от решений Вашингтона и Брюсселя, подчеркивает издание.

В идеальном для Украины сценарии США и Европа гарантируют свое вмешательство, если Россия нарушит соглашение. Они могут усилить военную помощь, возобновить санкции и помочь восстановить экономику. Это могло бы ускорить вступление Украины в ЕС. Однако даже самые преданные союзники Киева опасаются прямой конфронтации с Россией — потому этот вариант кажется маловероятным.

Худший вариант: Трамп теряет интерес к Украине еще до заключения перемирия. Он прекращает поставки оружия и финансирование, перекладывая всю ответственность на Европу. В этом случае Москва получает контроль над новыми территориями, а Украина лишается шансов на членство в НАТО.

Восстановление Украины потребует как минимум $230 млрд, но Киев не получил даже то, что ему обещал президент Джо Байден — $130 млрд американской помощи. Этот дефицит угрожает экономике страны. В то же время Европе придется потратить лишние $3,1 трлн в течение десяти лет, чтобы поддерживать Украину и укреплять собственную оборону.


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