ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Эмине Эрдоган призвала к глобальной экологической солидарности
Председатель Консультативного совета высокопоставленных лиц ООН по программе «Ноль отходов» Эмине Эрдоган провела встречу с Антониу Гутерришем, в ходе которой обсудила глобальные усилия в сфере устойчивого обращения с отходами
Эмине Эрдоган призвала к глобальной экологической солидарности
Эмине Эрдоган и Антониу Гутерриш / User Upload
28 марта 2025 г.

Первая леди Турции и председатель Консультативного совета высокопоставленных лиц ООН по программе «Ноль отходов» Эмине Эрдоган заявила, что защита будущего планеты — это защита общего наследия человечества.

Она отметила, что во время состоявшейся встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем они сосредоточились на глобальных усилиях в сфере управления отходами и циркулярной экономики.

По ее словам, на встрече были обсуждены шаги, необходимые для достижения целей «Ноль отходов» в модной и текстильной промышленности.

Эмине Эрдоган поблагодарила генсека ООН за активную поддержку, особенно в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню «Ноль отходов» 30 марта.

«Когда осознание важности нулевых отходов будет принято во всем мире, мы сможем передать наш общий дом будущим поколениям как ценное наследие», — заявила она.

Эмине Эрдоган подчеркнула, что завтрашний день будет формироваться благодаря усилиям добровольцев, идущих вместе по этому значимому пути.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us