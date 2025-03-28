Первая леди Турции и председатель Консультативного совета высокопоставленных лиц ООН по программе «Ноль отходов» Эмине Эрдоган заявила, что защита будущего планеты — это защита общего наследия человечества.

Она отметила, что во время состоявшейся встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем они сосредоточились на глобальных усилиях в сфере управления отходами и циркулярной экономики.

По ее словам, на встрече были обсуждены шаги, необходимые для достижения целей «Ноль отходов» в модной и текстильной промышленности.

Эмине Эрдоган поблагодарила генсека ООН за активную поддержку, особенно в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню «Ноль отходов» 30 марта.

«Когда осознание важности нулевых отходов будет принято во всем мире, мы сможем передать наш общий дом будущим поколениям как ценное наследие», — заявила она.

Эмине Эрдоган подчеркнула, что завтрашний день будет формироваться благодаря усилиям добровольцев, идущих вместе по этому значимому пути.