ПОЛИТИКА
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Кыргызстан потребовал у России объяснений за жесткий рейд в Москве
МИД Кыргызстана вручил российскому послу ноту с требованием объяснить обстоятельства жесткого полицейского рейда в московской бане
Кыргызстан потребовал у России объяснений за жесткий рейд в Москве
Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев / Парламент Кыргызстана
14 апреля 2025 г.

В понедельник в Министерство иностранных дел Кыргызстана был вызван посол России в Бишкеке Сергей Вакунов. Поводом стали массовые задержания граждан Кыргызстана в московском банном комплексе «Бодрость».

МИД Кыргызстана передал российской стороне официальную ноту. В ней содержится просьба разъяснить основания для проведения полицейской операции, а также причины применения силы в отношении граждан. В случае, если силовые меры были необоснованны, Кыргызстан требует принять соответствующие меры.

В документе также подчеркивается необходимость защиты прав граждан Кыргызской Республики и недопущения подобных инцидентов в будущем.

10 апреля в московской бане «Бодрость» произошло массовое задержание граждан Кыргызстана с применением силы. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев на своей странице в Facebook, опубликовав видео и фотографии с места происшествия.

«Соотечественники, разве укладывается в голове, что в баню кыргызского предпринимателя в Москве ворвалась большая группа людей вместе с ОМОНом и зверски избила наших земляков?! Где реакция властей, МИД, посольства? Недавно ведь уже врывались в здание другого кыргызского предпринимателя и избили людей хуже, чем это делают ОПГ или террористы. Мы же члены ЕАЭС, союзники, стратегические партнеры, и что позволим избивать сотни наших соотечественников и будем молчать?» — написал Жанар Акаев.

Видео с места происшествия распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как людей заставляют лечь на пол и закладывают руки за спину.

В результате рейда были задержаны 24 человека. Некоторым из них назначили штрафы за нарушение миграционного законодательства. Четверых, как стало известно позже, депортируют.

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