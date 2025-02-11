ПОЛИТИКА
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Володин: пусть каются за деньги USAID
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил россиянам, получавшим деньги от USAID, публично признаться и покаяться на Красной площади
Володин: пусть каются за деньги USAID
Вячеслав Володин / Others
11 февраля 2025 г.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил политикам, правозащитникам и общественным деятелям, которые получали финансирование от Агентства США по международному развитию (USAID), «публично признаться и покаяться на Красной площади». Об этом он заявил на заседании депутатов, фрагмент его выступления опубликовал «Коммерсант».

«Вот они сейчас уехали, релоканты, в надежде, что их USAID будет финансировать там, за рубежом. А сейчас будут сидеть голодные, холодные, в надежде, что им опять что-то подадут. Никто не подаст», — заявил Володин.

Спикер Госдумы предложил запросить у Конгресса США списки россиян, которых финансировало агентство.

«Если они признали вражеской организацию, пускай дадут нам списки. Конгресс пришлет списки — мы отдадим их в ФСБ», — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп в первый день на посту президента заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней для проверки программ агентства. В феврале офис USAID был закрыт, а сотрудников перевели на удаленную работу.

По данным Reuters, из 10 тыс. сотрудников агентства могут сохранить рабочие места только 300 человек.

Критики давно обвиняют USAID в расточительности и продвижении либеральной повестки. Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск считает агентство «преступной организацией» и обвиняет организацию в запуске «смертоносных программ».

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