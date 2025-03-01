Министерство иностранных дел Турции выразило глубокую обеспокоенность продолжением боевых действий в Судане и ухудшением гуманитарной ситуации в стране. Анкара вновь призвала стороны к немедленному прекращению огня и мирному урегулированию конфликта.

В заявлении подчеркивается, что необходимо избегать шагов, которые могут подорвать единство, территориальную целостность, суверенитет и независимость Судана.

Турция заявила о готовности оказать любую поддержку для скорейшего прекращения противостояния и обеспечения мира, безопасности и стабильности в стране.