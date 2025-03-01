ТУРЦИЯ
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Турция призвала к миру в Судане
МИД Турции выразил глубокую обеспокоенность эскалацией конфликта в Судане и призвал стороны к прекращению боевых действий и мирному урегулированию
Турция призвала к миру в Судане
МИД Турции / AA Archive
1 марта 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции выразило глубокую обеспокоенность продолжением боевых действий в Судане и ухудшением гуманитарной ситуации в стране. Анкара вновь призвала стороны к немедленному прекращению огня и мирному урегулированию конфликта.

В заявлении подчеркивается, что необходимо избегать шагов, которые могут подорвать единство, территориальную целостность, суверенитет и независимость Судана.

Турция заявила о готовности оказать любую поддержку для скорейшего прекращения противостояния и обеспечения мира, безопасности и стабильности в стране.

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