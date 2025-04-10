В четверг в Стамбуле начался второй раунд российско-американских консультаций, направленных на нормализацию работы дипломатических представительств. Делегация США прибыла в Генеральное консульство России около 9:45 по местному времени.

По словам официального представителя Госдепартамента США Тэмми Брюс, переговоры посвящены исключительно техническим вопросам функционирования посольств и не касаются ни политических, ни тем безопасности. В частности, тема российско-украинской войны «абсолютно не входит в повестку».

Встреча проходит в резиденции генерального консула России и, как ожидается, продлится несколько часов — меньше, чем предыдущий раунд, который длился более шести часов.

Американскую делегацию возглавляет заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер, российскую — посол России в США Александр Дарчиев. По его словам, уже достигнут определенный прогресс по ряду вопросов.