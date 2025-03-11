Европа нуждается в азербайджанском газе, и это подтверждает подписанная в Баку около трех лет назад Декларация о стратегическом партнерстве в энергетике между Азербайджаном и ЕС. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи с президентом Северной Македонии Горданой Силяновска-Давковой.

«В настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 12 стран, а географическое расположение наших клиентов охватывает евразийское пространство», – отметил он. По словам президента, десять из этих двенадцати стран – европейские.

Алиев напомнил, что в прошлом году Азербайджан поставил на внешние рынки 25 млрд кубометров газа, добавив, что реальный объем производства значительно выше. Он подчеркнул, что азербайджанский газ играет ключевую роль в энергетической безопасности Европы.

«Мы всегда с большим вниманием относились к просьбам наших партнеров в Европе. То есть двустороннее сотрудничество в энергетической сфере для нас очень важно, и я надеюсь, что это практическое сотрудничество приведет к взаимодействию и в других областях», – сказал президент.

Говоря об отношениях с Северной Македонией, Алиев выразил удовлетворение их динамичным развитием. Он отметил, что частота встреч на высшем уровне свидетельствует об укреплении политического диалога.

Президент подчеркнул необходимость тесного контакта между государственными структурами и изучения возможностей для экономического сотрудничества и инвестиций.