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Британия приостановила прием сирийских беженцев
Вслед за Германией и Австрией Лондон приостановил рассмотрение заявлений об убежище от сирийцев после свержения режима Асада
Британия приостановила прием сирийских беженцев
Люди с флагами сирийской оппозиции собрались на Трафальгарской площади в Лондоне после объявления повстанцами о свержении режима Асада в Сирии / Фото: Reuters
9 декабря 2024 г.

Великобритания приостанавливает рассмотрение заявлений о предоставлении убежища сирийским гражданам после свержения режима Башара Асада. Глава МВД Иветт Купер последовала примеру Германии и Австрии, заморозив рассмотрение прошений до прояснения политической ситуации в стране.

«МВД приостановило принятие решений по сирийским заявлениям об убежище, пока мы оцениваем текущую ситуацию. Мы постоянно пересматриваем все рекомендации по странам, касающиеся заявлений об убежище, чтобы реагировать на возникающие вызовы», — сообщил источник в МВД.

Смена режима поднимает вопрос о том, что сирийцы, бежавшие от преследований при Асаде, теперь могут быть вне опасности. Германия, принявшая около миллиона сирийцев, и Австрия, где проживает около 100 000 беженцев, уже объявили о приостановке рассмотрения новых заявлений.

За последние 10 лет Великобритания предоставила убежище или возможность переселения 41 535 сирийцам, что составляет шестую часть от общего числа получивших статус беженца в стране. Более половины из них (22 194) прибыли напрямую из региона через правительственную программу переселения сирийцев.

В период с июля по сентябрь этого года был зафиксирован рекордный показатель прибытия сирийцев на малых судах — 1460 человек, что довело годовой показатель до 5548. Исключая случаи переселения, они занимают пятое место по количеству

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