ПОЛИТИКА
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Франция вступает в гонку за украинские ресурсы
Франция с октября 2024 года обсуждает с Украиной доступ к ее полезным ископаемым для нужд оборонной промышленности, заявил министр вооруженных сил Себастьен Лекорню
Франция вступает в гонку за украинские ресурсы
Себастьен Лекорню / Reuters
28 февраля 2025 г.

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж с октября 2024 года ведет переговоры с Киевом о добыче украинских полезных ископаемых для французской оборонной промышленности.

В интервью Franceinfo он отметил, что инициатором обсуждения стал президент Украины Владимир Зеленский, который во время осеннего визита в Париж включил вопрос сырьевых ресурсов в свой «план победы». По его словам, украинский лидер предложил ряд инициатив не только Франции, но и США.

«Владимир Зеленский и его команда поняли, что вопрос сырьевых ресурсов может стать одним из элементов сделки с нами для создания устойчивости. Так что президент Трамп не полностью это выдумал, потому что именно сами украинцы вышли с этой инициативой», — заявил Лекорню.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон поручил ему подключиться к переговорам с Киевом. Министр пояснил, что французской оборонной промышленности в ближайшие десятилетия потребуется ряд сырьевых материалов, а Франции необходимо диверсифицировать источники их поставок.

При этом, отметил Лекорню, Париж, в отличие от США, не требовал от Украины возврата в виде минеральных ресурсов за оказанную военную помощь.

Накануне стало известно, что Киев и Вашингтон договорились о подписании соглашения по доступу США к украинским природным ресурсам. Ожидается, что 28 февраля Владимир Зеленский приедет в Вашингтон, чтобы подписать документ. Президент США Дональд Трамп подтвердил эту информацию.

По условиям сделки, Украина создаст совместный инвестиционный фонд с США. Киев будет отчислять в него 50% всех будущих доходов от реализации полезных ископаемых, находящихся в государственной собственности, а также от эксплуатации соответствующей инфраструктуры.

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