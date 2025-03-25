ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США договорились с Киевом и Москвой по Черному морю
США договорились с Украиной и Россией обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море
США договорились с Киевом и Москвой по Черному морю
Черное море / Reuters
25 марта 2025 г.

США, Украина и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море и исключить применение силы в этом районе. Об этом говорится в пресс-релизах Белого дома по итогам переговоров, прошедших в Эр-Рияде 24 и 25 марта. Также стороны договорились предотвращать использование гражданских судов в военных целях.

При этом соглашения о взаимном запрете ударов по энергетической инфраструктуре заключено не было. В сообщении американской стороны говорится лишь о намерении «разработать меры по реализации» 30-дневного моратория на такие удары.

Американская делегация провела отдельные встречи с представителями Украины и России. Переговоры заранее позиционировались как «технические».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва требует «четких гарантий», и эти гарантии может обеспечить только Вашингтон.

«Учитывая печальный опыт договоренностей просто с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и его команде делать так, и не иначе. И мне кажется, американские партнеры этот сигнал наш восприняли», — сказал Лавров.

По данным The Moscow Times, Москва на переговорах добивалась признания контроля над 100% территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины — в их административных границах. В Кремле надеются, что США могут оказать давление на Киев, добиваясь вывода украинских войск.

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