Президент России Владимир Путин впервые за десятилетие прибыл в США, чтобы провести переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Лидеры двух стран тепло пожали друг другу руки, сели в автомобиль президента США и уехали.



Несмотря на ордер Международного уголовного суда на арест Путина по обвинениям в военных преступлениях, США не обязаны его задерживать, так как страна не является участником этого суда.



Считается, что встреча на Аляске может изменить ход войны в Украине и отношения между Москвой и Вашингтоном.