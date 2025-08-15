ПОЛИТИКА
Как Путин и Трамп встретились в Анкоридже
15 августа 2025 г.

Президент России Владимир Путин впервые за десятилетие прибыл в США, чтобы провести переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Лидеры двух стран тепло пожали друг другу руки, сели в автомобиль президента США и уехали.

Несмотря на ордер Международного уголовного суда на арест Путина по обвинениям в военных преступлениях, США не обязаны его задерживать, так как страна не является участником этого суда.

Считается, что встреча на Аляске может изменить ход войны в Украине и отношения между Москвой и Вашингтоном.

