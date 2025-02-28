Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон хочет ослабить связи России с Китаем, но не стремится к возникновению разногласий между двумя странами. Такое заявление он сделал в интервью изданию Breitbart News.

«Я не знаю, сможем ли мы когда-нибудь полностью разорвать их [Россию] отношения с китайцами. Я также не думаю, что наличие Китая и России друг у друга на шее хорошо для глобальной стабильности, учитывая, что обе страны — ядерные державы», — сказал Рубио.

По его мнению, углубление сотрудничества Москвы и Пекина создаст проблемы для США, особенно если Россия окажется в роли «постоянного младшего партнера» Китая. В этом случае, по его мнению, две ядерные державы могут объединиться против Вашингтона.

«Мы можем оказаться в ситуации, когда, независимо от того, хочет Россия улучшить свои отношения с США или нет, она не может этого сделать, потому что полностью зависима от китайцев», — отметил Рубио.

Он добавил, что Вашингтону выгоднее «иметь отношения» с Россией.

Ранее Bloomberg сообщал, что США рассматривают возможность экономического сотрудничества с Россией в Арктике. Американские чиновники, по данным агентства, надеются таким образом ослабить связи Москвы с Пекином. Однако один из источников издания усомнился в успехе этой стратегии, учитывая, насколько сблизились две страны в последние годы.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за три года войны переговоры делегаций России и США. Стороны обсудили возможности взаимодействия в разных сферах. Спустя несколько дней президент РФ Владимир Путин провел разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. В заявлении Кремля отмечалось, что Пекин поддержал диалог Москвы и Вашингтона и выразил готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования войны в Украине.